Новогодние праздники 2023 в Нижнем Новгороде: как и где провести

Мы подскажем вам, как и где провести январские праздники. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Насыщенная праздничная программа на протяжении январских новогодних каникул ожидает нижегородцев. Особые развлечения можно будет найти в каждом районе города: массовые катания, ярмарки, шоу и экскурсии. «Комсомолка» расскажет вам, как и где провести новогодние праздники 2023 в Нижнем Новгороде.

Заповедные кварталы

С 1 по 5 января в период с 16:00 до 21:00 у дома №14 по улице Студёная и у дома №17 по улице Короленко можно будет наблюдать мультимедийное шоу от Dreamlaser. Нижегородцы смогут узнать о локальном наследии, символах и секретах исторических кварталов. Посещение бесплатное, но по предварительной регистрации.

7 января с 13:00 до 19:00 в Заповедных кварталах будет проходить благотворительная «Горьковская елка».

Программа праздника: 13:00 – Интерактивная программа «Мороз потехам не помеха» 14:00 – Экскурсионная программа «Заповедный квартал. Первый взгляд» 16:00 – Ёлка-быль «Обыкновенные сны Савелия» 17:00 – Экскурсия «Упоительные истории» 18:00 – Авторская экскурсия Татьяны Нечаевой «Рождественские истории» 18:00 – Ёлка-быль «Обыкновенные сны Савелия»

Также на протяжении всех январских праздников будут проходить уникальные экскурсионные программы «Заповедных кварталов». Нижегородцы сами могут выбрать нужный для себя формат экскурсии: стрит-арт-исследование, исторический интерактив или иммерсивный спектакль. Подробнее ознакомиться с программой и приобрести билеты можно здесь.

Спорт Порт

Все январские праздники на зимней площадке «Спорт Порт» у стадиона «Нижний Новгород» нижегородцев и гостей города будут ждать большой каток, горка для катания на тюбинге и ледянках, новогодние фотозоны, мастер-классы по фигурному катанию, хоккею, скандинавской ходьбе, турниры по футболу в валенках, новогодние фотозоны и анимация. На месте можно будет вкусно перекусить, купив угощения в фуд-корте.

Красная Слобода

Выставку «Вихрь игрушек» и интерактивное новогоднее представление для детей по сказке «Цветик-семицветик» можно будет увидеть в ЦСИ «Терминал» на Красной Слободе.

Известно, что центральным объектом экспозиции «Вихрь игрушек» станет 10-метровая скульптурная группа. А интерактивное представление «Цветик-семицветик» для детей 6-10 лет. Ребятишек ожидает развлекательная программа-приключение, в конце которой они создадут выставку своих рисунков и получат подарки, созданные в коллаборации художников и фабрики в Семёнове.

Программы пройдут:

28 декабря 17:00 – 17:40 18:00 –18:40 19:00 – 19:40

29 декабря 17:00 – 17:40 18:00 – 18:40 19:001 – 9:40

4 января 14:00 – 14:40 15:00 – 15:40 16:00 – 16:40

5 января 14:00 – 14:40 15:00 – 15:40 16:00 – 16:40

Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ

В пространстве ЦЕХ в здании «Нижполиграфа» в январские праздники можно заглянуть сразу на два мероприятия. Во-первых, посмотреть новогоднюю инсталляцию «Фиджитал сказка», созданную посредством совмещения реальных предметов и интерактивных проекций. Также в мультимедиа-арт-пространстве будет работать девять фиджитал-аттракционов, в числе которых гигантская цифровая раскраска, создание анимированных персонажей и многое другое.

Вторым и не менее интересным мероприятием станет посещение выставки об истории эволюции компьютерных игр. Вниманию взрослых более 500 ретро и современных игровых приставок, при виде которых накатывает ностальгия. Тем временем дети смогут найти для себя много интересного в игровой зоне.

«Горьковская ярмарка»

До 8 января с 10:00 до 20:00 у нижегородцев есть возможность посетить «Горьковскую ярмарку» на площади Горького. Там будет работать 16 ярмарочных домиков, где можно купить изделия из керамики, кожи, дерева, глины, продукты питания нижегородских производителей. Будут работать и фотозоны, а для вкусного перекуса будут открыты фудтраки.

Также на площади Горького юных нижегородцев и их родителей удивят инсценировки сказки «Морозко», которые будут показывать ежедневно с 16:00 до 22:00 в прозрачном кубе. А вот 1 и 7 января с 17:00 до 19:00 нижегородцев и гостей города ожидают анимационные программы с героями русских сказок.

Парк Швейцария

Никак не обойтись без праздничной программы в парке «Швейцария».

1 января с 17:00 до 19:00 –

площадка около шишки – шоу и мастер-класс жонглеров,

– аллеи детского парка, центральная площадь – общение с дедом Морозом и Снегурочкой, забавными мимами и куклами парка, Паркушей и Садовником.

– центральная площадь, в 18:00 сказочное представление «7 чудес Нового года».

2 января

С 12:00 до 14:00

– центральная площадь – в 13:00 сказочное представление, активные зимние игры для детей,

– аллеи детского парка – дед Мороз и Снегурочка, Садовник и Паркуша,

С 17:00 до 19:00:

– центральная площадь – в 18:00 сказочное представление,

– площадка около шишки – шоу и мастер-класс жонглеров,

– аллеи детского парка – забавные мимы.

3 января

С 12:00 до 14:00

– центральная площадь – в 13:00 сказочное представление, активные зимние игры для детей,

– аллеи детского парка – забавные мимы.

С 17:00 до 19:00

– центральная площадь – в 18:00 сказочное представление, активные зимние игры для детей,

– площадка около шишки – шоу и мастер-класс жонглеров,

– аллеи детского парка – дед Мороз и Снегурочка, Паркуша и Садовник.

4 января

С 12:00 до 14:00

– центральная площадь – в 13:00 сказочное представление,

– аллеи детского парка – активные зимние игры для детей, дед Мороз и Снегурочка, Садовник и Паркуша.

С 17:00 до 19:00:

– центральная площадь – в 18:00 сказочное представление,

– площадка около шишки – шоу и мастер-класс жонглеров,

– аллеи детского парка – забавные мимы.

5 января

С 12:00 до 14:00:

– центральная площадь – в 13:00 сказочное представление, активные зимние игры для детей,

– аллеи детского парка – забавные мимы.

С 17:00 до 19:00

– центральная площадь – в 18:00 сказочное представление, активные зимние игры для детей,

– площадка около шишки – шоу и мастер-класс жонглеров,

– аллеи детского парка – дед Мороз и Снегурочка, Паркуша и Садовник

6 января

С 12:00 до 14:00

– центральная площадь – в 13-00 сказочное представление, активные зимние игры для детей,

– аллеи детского парка – дед Мороз и Снегурочка, Садовник и Паркуша.

С 17:00 до 19:00

– центральная площадь – в 18:00 сказочное представление,

– площадка около шишки – шоу и мастер-класс жонглеров,

– аллеи детского парка – забавные мимы.

7 января

С 12:00 до 14:00

– центральная площадь – в 13:00 сказочное представление, активные зимние игры для детей,

– аллеи детского парка – забавные мимы.

С 17:00 до 19:00

– центральная площадь – в 18:00 сказочное представление, активные зимние игры для детей,

– площадка около шишки – шоу и мастер-класс жонглеров,

– аллеи детского парка – дед Мороз и Снегурочка, Паркуша и Садовник.

8 января

С 12:00 до 14:00

– центральная площадь – в 13:00 сказочное представление, активные зимние игры для детей,

– аллеи детского парка – дед Мороз и Снегурочка, Садовник и Паркуша.

С 17:00 до 19:00

– центральная площадь – в 18:00 сказочное представление,

– площадка около шишки – шоу и мастер-класс жонглеров

– аллеи детского парка – забавные мимы.

Нижегородская ярмарка

До 15 января нижегородцы и гости города смогут вдоволь нагуляться на Нижегородской ярмарке. С 10:00 до 20:00 там будет открыта резиденция Деда Мороза, каток и базар.

Прийти в гости к Деду Морозу могут все желающие. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться на сайте за сутки до предполагаемого визита. Онлайн-запись в резиденцию главного зимнего персонажа открывается ежедневно в 12:00. Посещение является бесплатным. Кроме того, для детей предусмотрена интерактивная программа.

Перед Главным ярмарочным домом откроется уличный каток. Покататься на коньках можно будет ежедневно с 10:00 до 22:00. Ледовый городок можно посетить с 10:00 до 22:00. Вход на украшенную Ярмарочную площадь свободный. Для всех желающих будут открыты фотозоны, работу продолжит ярмарочная карусель.

Однако стоит помнить, что 1 января Нижегородская ярмарка открывается с 12:30, а 9 января вход на новогоднюю площадку будет закрыт.

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