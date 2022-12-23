Пять секретов ясной головы утром 1 января: Нижегородский врач-нарколог рассказал, как спастись от похмелья

Уменьшить или нейтрализовать похмельное состояние, проснувшись утром 1 января, можно сразу несколькими способами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый год приближается семимильными шагами, а это значит, что уже скоро нижегородцы соберутся шумными и весёлыми компаниями, чтобы с размахом встретить праздник. Из года в год в ночь с 31 декабря на 1 января столы в каждом доме ломятся от еды, не обходится и без классики новогоднего меню: оливье, заливной рыбы и бутербродов с красной икрой. Ну и почти на любом застолье есть широкий выбор алкогольных напитков, тут тебе и шампанское под бой курантов, и водочка под селёдочку, и коньячок вприкуску с лимончиком. В общем, новогодняя ночь – это отличная возможность весело провести время, но что делать на следующий день, когда приходит похмелье? Возможно ли как-то снизить алкогольную нагрузку на организм?

Пить и не пьянеть

Избежать похмелья после Нового года действительно легко, для этого просто не нужно пить, скажет вам любой. Но как быть, если на такие «крайние» меры решится пойти не каждый? Тогда нижегородцам рекомендуют лишь слегка пригубить горячительного, чтобы расслабиться, веселиться и получать удовольствие от праздника не только в новогоднюю ночь, но и на следующее утро.

– Не надо повышать, не надо понижать градус. Смешение алкоголя во время застолья ни к чему хорошему не приведёт. Надо пить только какой-то один вид алкоголя. Вот понравился вам этот напиток, то пейте его, ради бога. Вам никто не запретит, главное не напивайтесь, – рассказал «Комсомолке» главный врач Нижегородского областного наркологического диспансера Валерий Тарасов. – Человек сам знает, когда стоит остановиться. Мы ведь не знаем, какой у него организм, поэтому здесь и общего стандарта просто быть не может.

Опохмеляться алкоголем не стоит. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Перед праздником многие также ставят перед собой цель – пить и не пьянеть, но, к сожалению, достигают такого результата редко. Сама формулировка пожелания оказывается противоречивой и крайне недостижимой.

– Пить и не пьянеть. А для чего тогда пить? Какой смысл? Люди выпивают для того, чтобы веселиться. Веселиться если хочешь, то можно и по-другому. Например, на лыжах или коньках покататься, прогуляться где-то, на концерт сходить. Развлечений огромное количество, – добавляет Валерий Тарасов.

50 граммов для разогрева

Если же выпить на Новый год хочется, но нет сил бороться с «коктейльным» букетом симптомов: тошнотой, головокружением, сухостью во рту, повышенным чувством жажды и слабостью, то стоит прибегать к следующим советам. Во-первых, дайте своей печени «раскачаться» до праздника, ведь именно она принимает основной бой с алкоголем.

Ваш враг в этом деле – голодный желудок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

– Уменьшить опьянение можно простым способом. Перед тем, как идти в гости или принимать гостей, необходимо употребить не больше 50 граммов сильных алкогольных напитков. Либо можно выпить перебродивший кефир, он имеет в себе незначительное количество алкоголя. Благодаря этому в дальнейшем человек меньше пьянеет, но опять-таки говорить, что это улучшит состояние человека, я бы не стал. Неизвестно же, сколько потом алкоголя человек будет употреблять, – объясняет психиатр-нарколог.

Ваш враг в этом деле – голодный желудок. Снизить влияние горячительного на организм поможет только хороший ужин. Лучше всего съесть овощной салат и, к примеру, курицу с картошкой, эти блюда обязательно помогут замедлить опьянение и поспособствуют более равномерному всасыванию алкоголя. Ещё один полезный совет – пейте больше воды, чтобы компенсировать недостаток жидкости. На один спиртной напиток должен приходиться стакан чистой воды. Не забывайте также открывать окна в квартире или дома для проветривания, ведь застолье в теплом душном помещении приводит к быстрому опьянению.

Привет с большого бодуна

А как быть тем, у кого в новогоднюю ночь не возникло чувства меры? Что делать тем, кто изрядно перебрал? Некоторые доморощенные «специалисты» в таких случаях советуют: «Похмелись, будет лучше». Вот только это совсем не так.

– Опохмеляться алкоголем не стоит. Сами подумайте, к чему это приведет? К очередному «передозу» и очередному похмелью на следующий день. Так и возникает запой, это надо иметь в виду. Если человек склонен к злоупотреблению спиртным, то лучше не стоит опохмеляться спиртным. Опохмеление приносит улучшение состояния только тем людям, которые страдают алкоголизмом, другим от такого совета станет только хуже, – рассказывает Валерий Тарасов.

Уменьшить или нейтрализовать похмельное состояние, проснувшись утром 1 января, можно сразу несколькими способами. Конечно же, при алкогольной интоксикации стоит воспользоваться адсорбентами.

– Можно и аспирин, анальгин выпить, если голова болит с утра. От тошноты и рвоты также есть препараты - это полисорб, энтеросгель, фильтрум-сти. Не надо тянуться к спиртному и опохмеляться, сначала надо почистить желудок, попить витаминные чаи и отдохнуть, а дальше смотреть по состоянию, – считает врач.

Традиционный способ избавить от похмелья - выпить рассола. Фото: Олег УКЛАДОВ

Традиционный способ избавить от похмелья, который всем советовали ещё наши прабабушки, это выпить рассола. Самыми действенными считаются огуречный и капустный рассолы, наполненные витаминами. Пользу также принесут и фрукты.

– Цитрусовые соки полностью не нейтрализует похмельное состояние. Похмелье говорит о том, что печень не смогла «угнаться» за таким количеством алкоголя, поэтому и только соками, чаем или кофе не обойдешься. От сока эффект есть, там же витамины, и особенно витамин С, часть ухудшенного состояния они немного снимут, – подытожил Валерий Тарасов.

Как провести Новый год и сколько выпить, каждый, естественно, решает сам, но если не хочется «болеть» на следующий день, то стоит вовремя остановиться. Ну, а если уж что-то пошло не так, то попробуйте следовать нашим рекомендациям.

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