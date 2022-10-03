Минобороны РФ показало, как проходит подготовка мобилизованных в Нижегородской области

Министерство обороны РФ поделилось кадрами из центра боевой подготовки мобилизованных в Нижегородской области. Видео с военнослужащими, призванными из запаса, появилось на официальных страницах ведомства в социальных сетях.

Мобилизованные нижегородцы занимаются огневой, технической и тактической подготовкой, а также идет подготовка по военной медицине, связи и топографии. Весь процесс идёт под руководством опытных военнослужащих.

- Все мобилизованные выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, военнослужащие восстанавливают свои навыки по эксплуатации и обслуживанию вооружения, техники связи, военной и специальной техники, - сообщает Минобороны.

Напомним, первая партия мобилизованных нижегородцев отправилась в зону проведения специальной военной операции утром 29 сентября.

Позже губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил центр сбора в Костроме, где необходимую подготовку перед отправкой на СВО проходят мобилизованные нижегородцы. В их числе также находится и первый замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман, который пошел добровольцем.

А 30 сентября в ходе еженедельной видеоконференции мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев пожелал удачи своему мобилизованному заместителю Илье Штокману.

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