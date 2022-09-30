Глеб Никитин встретился с мобилизованными нижегородцами в Костроме

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил центр сбора в Костроме, где необходимую подготовку перед отправкой на СВО проходят мобилизованные нижегородцы. В их числе также находится и первый замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман, который пошел добровольцем. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона не только осмотрел условия пребывания земляков, но и пообщался с ними. Основные вопросы, конечно же, касались социальной поддержки военнослужащих и их семей.

- Все сделаем, каждую ситуацию будем решать индивидуально, и вырабатывать системные решения. Все соответствующие штабы уже работают, - рассказал Глеб Никитин в своём телеграм-канале. - Обсудили нюансы подготовки и бытовых условий. Есть потребность в компьютерной технике для обучения. Будем решать вопрос.

Условия в казармах, где проживают нижегородские офицеры и солдаты, оказались достойными. Правда, по словам Глеба Никитина, дополнительная забота всегда востребована.

- Для этого мы готовим специальные наборы, которые в ближайшее время будут направлены и сюда, - сказал чиновник.

В комплект, который будет предоставляться мобилизованным нижегородцам, входят спальный мешок, пенки, тёплые вещи (шапки, перчатки, носки), сухпаек, аптечка и другие предметы первой необходимости.

Напомним, что первая партия мобилизованных нижегородцев отправилась в зону проведения специальной военной операции утром 29 сентября.

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