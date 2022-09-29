Первая партия мобилизованных нижегородцев отправилась в зону СВО 29 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первая партия мобилизованных нижегородцев отправилась в зону проведения специальной военной операции утром 29 сентября. Об этом в четверг сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании регионального Заксобрания.

Накануне глава региона посетил воинскую часть в Мулине, где вручил 144 мобилизованным первые наборы необходимых вещей, в числе которых спальный мешок, теплые вещи, термос, аптечка, сухпаек, мультитул, кнопочный телефон и прочее. Призывники, получившие такие комплекты, сегодня первыми отправляются в зону боевых действий.

- Мобилизованные находятся в трех сборных пунктах. Сегодня мне нужно отбыть в часть в Костромской области, где находятся наши мобилизованные ребята, буду с ними общаться. Вчера был в части в Мулине, общался и с призывниками, и с командованием. Ребята по всем параметрам молодцы, готовы к исполнению своего долга, - сказал Глеб Никитин.

Пол словам губернатора, сейчас усилия властей направлены на то, чтобы частичная мобилизация прошла с соблюдением законодательства.

- У нас минимальное количество случаев, связанных с ошибками или несоответствием критериям. В каждый районный военкомат откомандированы заместители главы администрации и сотрудники социальной службы, которые детальным образом отрабатывают списки на предмет взвешенного подхода, - пояснил Никитин.

Также губернатор обратился к депутатам и попросил их усилить работу с семьями мобилизованных нижегородцев, чтобы оказывать им всю необходимую помощь.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Призыву подлежат граждане, состоящие в запасе ВС РФ. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируется 300 тысяч человек.

Получить ответы на интересующие вопросы о частичной мобилизации можно, позвонив по телефону 122 - колл-центры работают во всех регионах страны.