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Общество30 сентября 2022 13:59

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев пожелал удачи своему мобилизованному заму Илье Штокману

Мэр подчеркнул, что гордится решением своего заместителя
Мария СОРОКИНА

Глава администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал мобилизацию своего заместителя Ильи Штокмана. Эту тему мэр затронул в ходе еженедельной видеоконференции, которая состоялась 30 сентября.

По словам мэра, Штокман не подходил под параметры категории людей, которые призываются в первую очередь, однако принял такое решение самостоятельно.

- Он сказал, что есть такое слово "надо" И он правильно считает, что Родине это нужно. Безусловно и близкие, и я гордимся этим решением. Желаем ему удачи! - сказал мэр.

Напомним, о добровольной мобилизации Ильи Штокмана стало известно пару дней назад. В городской администрации его заменит первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Сергей Егоров.