Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев пожелал удачи своему мобилизованному заму Илье Штокману

Глава администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал мобилизацию своего заместителя Ильи Штокмана. Эту тему мэр затронул в ходе еженедельной видеоконференции, которая состоялась 30 сентября.

По словам мэра, Штокман не подходил под параметры категории людей, которые призываются в первую очередь, однако принял такое решение самостоятельно.

- Он сказал, что есть такое слово "надо" И он правильно считает, что Родине это нужно. Безусловно и близкие, и я гордимся этим решением. Желаем ему удачи! - сказал мэр.

Напомним, о добровольной мобилизации Ильи Штокмана стало известно пару дней назад. В городской администрации его заменит первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Сергей Егоров.