Первый заместитель мэра Нижнего Новгорода Илья Штокман добровольно мобилизовался. Фото: телеграм-канал "ВОВК"

Первый заместитель мэра Нижнего Новгорода Илья Штокман отправился на фронт добровольцем. Об этом сообщает телеграм-канал «ВОВК».

- Повестка ему не приходила - это его личный выбор, - говорится в сообщении. Илье Штокману 47 лет, у него трое детей.

Известно, что Штокмана в администрации заменит первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров.

Напомним, частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Как говорится на портале «Объясняем.рф», подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане России, находящиеся в запасе, то есть те, кто имеет военно-учетную специальность. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях.