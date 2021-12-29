Начался прием заявлений на оформление парковочных разрешений в Нижнем Новгороде

Администрация Нижнего Новгорода начала прием заявлений на оформление парковочных разрешений разрешения для резидентов, льготных категорий граждан и владельцев электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте «Платное парковочное пространство» parkovkinn.ru, а также задать вопросы по телефону 8-800-4444-052.

Отмечается, что резиденты и льготные категории граждан могут подать заявление на портале Госуслуг или обратиться в МФЦ Нижнего Новгорода. Кроме того, владельцы электромобилей могут либо подать заявление на Госуслугах, либо обратиться в МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода».

- Платные парковки – это необходимая мера для любого мегаполиса. Больше откладывать нельзя, центр города ежедневно переполнен автомобилями, - уверен мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Процесс этот очень непростой, к этому нужно долго привыкать, поэтому мы стараемся сделать этот процесс максимально комфортным. Из-за этого уже не раз откладывали начало работы платных парковок, сейчас они функционируют в пилотном режиме, без взимания штрафа, за исключением давно привычной горожанам парковки на Рождественской.

Оператором создания платного паковочного пространства станет ПАО «МегаФон».

Напомним, что годовой абонемент парковки в Нижнем Новгороде будет стоить больше 96 тысяч рублей. За один месяц нижегородцам придется заплатить 12 041 рубль, за три месяца – 31 307 рублей, а за год – в 96 330 рублей. Для того, чтобы оформить абонемент, необходимо зарегистрироваться на сайте, ввести номер автомобиля и обозначить дату начала действия

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Платные парковки в Нижнем Новгороде. Рассказываем, как получить резидентное разрешение

Мэрия Нижнего Новгорода опубликовала карту резидентных зон платных парковок (подробнее)

Названы адреса платных парковок, которые заработали в Нижнем Новгороде с 22 ноября

В эксплуатацию ввели 10 парковочных пространств (подробнее)

Многодетные семьи получат льготы на платные парковки в Нижнем Новгороде

Льгота будет предоставляться одному из родителей (подробнее)