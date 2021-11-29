Платные парковки в Нижнем Новгороде. Рассказываем как получить резидентное разрешение

Мэрия Нижнего Новгорода опубликовала карту резидентных зон платных парковок. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Весь этот год нижегородцы понемногу знакомились с платными парковками – то в одном районе появится десять парковок, то в другом – еще десять. Все это время они работали в тестовом режиме, однако с Нового года все будет уже по-настоящему. «Комсомолка» выяснила, как подготовиться ко всем этим новшествам.

- Платные парковки – это необходимая мера для любого мегаполиса. Больше откладывать нельзя, центр города ежедневно переполнен автомобилями, - уверен мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Процесс этот очень непростой, к этому нужно долго привыкать, поэтому мы стараемся сделать этот процесс максимально комфортным. Из-за этого уже не раз откладывали начало работы платных парковок, сейчас они функционируют в пилотном режиме, без взимания штрафа, за исключением давно привычной горожанам парковки на Рождественской.

Помимо обычного тарифа, для нижегородцев будут предусмотрены резидентные разрешения. Их смогут получить многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, их опекуны, приемные семьи с детьми до 18 лет и инвалиды. Также льготное право на пользование парковками предоставили владельцам электромобилей. Все они смогут пользоваться парковками бесплатно. Кроме того, бесплатно пользоваться парковкой смогут постоянные жители расположенных рядом домов. Резидентам-собственникам предоставят право на размещение одного автомобиля. Уже сейчас на сайте parkovkinn.ru можно узнать расположение резидентных зон по своему месту жительства. Для этого нужно открыть карту города и ввести в строку поиска интересующий адрес.

Заявки на резидентные парковочные разрешения для пользования платными парковками планируется принимать уже в декабре, - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Я сам проверил работу сервиса. Функционал достаточно удобный и понятный. Сначала в поисковой строке нужно ввести название улицы и выбрать необходимый адрес из списка. На карте отобразится резидентная зона и парковки, которые относятся к зоне, в которой находится выбранный адрес, они подсвечиваются красным. Надеюсь, нижегородцам будет удобно пользоваться этим сервисом. Свои вопросы и предложения можно направлять с помощью формы обратной связи на этом сайте.

Оформить парковочное разрешение можно будет через МФЦ или на региональном портале госуслуг. Людям с инвалидностью выдача парковочного разрешения не требуется - транспортное средство инвалида (либо лица, его перевозящего) должно быть включено в Федеральный реестр инвалидов.

КОНКРЕТНО

Как оплатить парковку?

Время нахождения автомобиля на парковке будут контролировать устройства фотофиксации. Пользователь обязан в течение 15 минут с момента въезда на парковку осуществить оплату, выбрав удобный для себя способ:

• SMS на короткий номер;

• приложение для мобильных устройств (смартфоны, планшеты) под управлением операционных систем iOS, Android;

• паркоматы;

• в личном кабинете пользователя на информационном парковочном портале Нижнего Новгорода (parkovkinn.ru)