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Общество14 декабря 2021 10:33

Многодетные семьи получат льготы на платные парковки в Нижнем Новгороде

Льгота будет предоставляться одному из родителей
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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В Нижнем Новгороде была расширена категория льготников на платные парковки в Нижнем Новгороде. Теперь в нее включены и многодетные семьи. Соответствующее решение было одобрено на заседании городско Думы 14 декабря.

- Право на льготное парковочное разрешение получат не только многодетные семьи из Нижнего Новгорода, но и из Нижегородской области, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Виталий Ковалев. – В соответствии с документом, льгота будет предоставляться одному из родителей, зарегистрированному в Нижегородской области и имеющему в собственности автомобиль.

Под многодетной семьей понимается семья, имеющая на содержании и воспитании троих и более детей в возрасте до 18 лет.

Также в документы были прописаны два новых раздела. Они регулируют вопросы получения, срока действия, продления и аннулирования резидентных и льготных парковочных разрешений.