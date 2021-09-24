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Общество24 сентября 2021 12:09

Годовой абонемент парковки в Нижнем Новгороде будет стоить больше 96 тысяч рублей

А за один месяц нижегородцам придется выложить 12 тысяч рублей
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Нижегородцам предложили приобрести годовые абонементы на пользование парковками в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте администрации городской администрации.

- За один месяц нижегородцам придется заплатить 12 041 рубль, за три месяца – 31 307 рублей, а за год – в 96 330 рублей, - говорится в сообщении. – Чтобы оформить абонемент, необходимо зарегистрироваться на сайте, ввести номер автомобиля и обозначить дату начала действия.

Напомним, ранее мы писали, что парковку и остановки транспортных средств запретят на множестве центральных улиц Нижнего Новгорода с 13 октября. Временные неудобства будут связаны с нанесением дорожной разметки.