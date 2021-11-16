Названы адреса платных парковок, которые заработают в Нижнем Новгороде с 22 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Новгороде с 22 ноября в опытную эксплуатацию 10 новых платных парковок, которые в общей сложности рассчитаны на 347 машиномест.

Как рассказали «КП — Нижний Новгород» в городской администрации, новые парковочные зоны запустят по следующим адресам:

— Бекетова (от ул. Нартова до дома № 15),

— Кулибина (от ул. Белинского до ул. Тимирязева),

— Пискунова (от ул. Минина до ул. Б.Печерская, от ул. Ошарская до ул. Алексеевская, от ул. Алексеевская до ул. Б. Покровская),

— Вокзальная (от ул. Коммунистическая до ул. Литвинова),

— Даля (от ул. Канавинской до пл. Революции),

— Долгополова (от ул. Прокофьева до ул. Июльских дней),

— Луначарского (от ул. Литвинова до ул. Канавинской),

— Коммунистическая (от ул. Вокзальная до ул. Луначарского).

Созданием платных парковок в Нижнем Новгороде занимается ПАО «МегаФон» на основании концессионного соглашения с администрацией города. Согласноего условиям, в ближайшие 12 лет в столице Приволжья должно появиться 5300-7400 платных парковочных мест.

Как сообщил первый заместитель главы городской администрации Илья Штокман на заседании постоянной комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству, на сегодняшний день платные парковки принесли Нижнему Новгороду более 8 миллионов рублей, из которых свыше 6 миллионов фактически уже поступило в городской бюджет.

Платные парковки в центре Нижнего Новгорода будут отмечаться синей разметкой для предупреждения автомобилистов о их наличии на участке улицы в соответствии с ГОСТом.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря в Нижнем Новгороде начнут оформлять резидентские парковочные разрешения — их смогут получить жители домов, расположенных рядом с платными парковками. Парковка будет предоставляться бесплатно многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны, их опекунам, приемным семьям с детьми до 18 лет и инвалидам. Также льготное право на пользование парковками предоставили владельцам электромобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Годовой абонемент парковки в Нижнем Новгороде будет стоить больше 96 тысяч рублей

Нижегородцам предложили приобрести годовые абонементы на пользование парковками в Нижнем Новгороде (подробности).

Многодетные семьи смогут оплачивать парковки в Нижнем Новгороде по льготному тарифу

Как отметил мэр города Юрий Шалабаев, процесс ввода платных парковок отнюдь не быстрый. При принятии решений необходимо учитывать мнение горожан и других участников этого процесса (подробности).