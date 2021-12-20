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Общество20 декабря 2021 17:37

Мэрия Нижнего Новгорода начала изымать помещения взорвавшегося дома на Краснодонцев

Дом пострадал от взрыва газа в июле 2020 года
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Мэрия Нижнего Новгорода начала изымать помещения дома № 17 литер А, пострадавшего от взрыва газа в июле 2020 года. Свидетельствующее об этом постановление размещено на официальном сайте администрации города 17 декабря. Напомним, что после происшествия дом в Автозаводском районе города был признан аварийным и подлежал расселению.

В тексте постановления сказано, что земельный участок, занимаемый домом № 17, требуется изъять. А также изымаются объекты недвижимости, находящиеся в пределах этого участка.

Подписать документ должен мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

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