Взрыв газа на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде: что произошло с жителями за прошедший год

415,4 миллионов рублей направят на строительство нового дома для жителей Краснодонцев, 17. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

С той страшной ночи 11 июля 2020 года, когда в доме №17 на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде раздался взрыв бытового газа, прошёл уже год. В тот день 392 жильца из 108 квартир, расположенных в девятиэтажке Автозаводского района, в один миг лишились крова над головой и личных вещей. «Комсомолка» разбиралась в том, что происходит спустя год на месте происшествия и какие меры для поддержки пострадавших уже были приняты.

Что случилось?

11 июля в 04:25 утра в службы экстренного реагирования поступило сообщение о происшествии в квартире на шестом этаже дома №17 на улице Краснодонцев. Оказалось, что в девятиэтажке произошёл взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

Пожар удалось потушить в 05:28, а из дома было спасено 11 человек. Еще 28 жителей были эвакуированы. Затем специалисты решили временно эвакуировать из дома всех жильцов, чтобы убедиться в безопасности конструкций здания.

- Необходимость всеобщей эвакуации была связана с тем, что непосредственно в помещении, где произошел взрыв, была зафиксирована деформация стеновых панелей и строительных конструкций. А значит, под угрозой и конструктив всего здания, - рассказал тогда губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Только чудом во время взрыва никто не погиб, так как жильцов квартиры, в которой находился эпицентр, не было дома. Однако пострадали пять человек: двоих из них госпитализировали, остальных отпустили после оказания необходимой медицинской помощи.

Сначала жильцов дома расселили в гостиницы Нижнего Новгорода, а некоторые предпочли уехать к родственникам. В настоящее время жителямдома №17 на улице Краснодонцев предоставляется ежемесячная компенсация на аренду съемных квартир. Деньги на эти цели поступают из резервного фонда правительства Нижегородской области.

Кроме того, на расстоянии 50 метров от дома № 17 на улице Краснодонцев был введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Признание дома аварийным и отправление под снос

Только спустя пять месяцев после взрыва бытового газа многоквартирный дом № 17 на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде был признан аварийным и подлежащим сносу до конца 2023 года. Такое заключение было представлено ООО «Приволжский центр экспертиз и проектирования» после обследования технического состояния дома.

Экспертиза показала, что в доме полностью обрушились две поперечные несущие стены, а часть перекрытий деформирована и покрыта трещинами.

- Обследование дома показало, что восстановить геометрию и несущую способность конструкций невозможно без их полной разборки. По итогам расчета трехмерной модели здания сделан вывод о том, что плиты перекрытия всего здания не удовлетворяют условиям прочности, - пояснил тогда первый заместитель главы города Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин

Контраварийные мероприятия

В сентябре и октябре 2020 года для жильцов дома №17 на Краснодонцев был организован доступ в свои квартиры, из которых они смогли забрать некоторые вещи. Вот только за своим имуществом пустили не всех, потому что 36 квартир находится в зоне эпицентра взрыва и заходить туда опасно.

- Администрация ещё в августе обещала провести контраварийные мероприятия, чтобы осуществить допуск в аварийные квартиры, - рассказала в октябре жительница дома Оксана Балашова. - Открыты окна, холодильник, и морозильная камера до сих пор с продуктами. Даже то малое количество вещей, которое уцелело, просто приходит в негодность!

Попасть в аварийные квартиры можно будет только после проведения контраварийных мероприятий. В ноябре 2020 года проект укрепления конструкций здания был разработан и отправлен для устранения замечаний и его одобрения в МКУ «ГлавУКС». После документацию также ожидала проверка Госэкспертизой.

Никаких точных дат по проведению контраварийных мероприятий мэрия тогда не давала. Позже стало известно, что по предварительным оценкам на контраварийные меры необходимо потратить почти 18 миллионов рублей.

- С жителями будет решаться вопрос о возможной выплате компенсаций вместо проведения строительно-монтажных контраварийных работ, - заявил директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Дмитрий Горбунов на заседании Гордумы 19 мая 2021 года.

Как дальше решался этот вопрос неизвестно, но уже 5 июля в многоквартирном доме № 17 по улице Краснодонцев подрядчик начал подготовку к проведению контраварийных мероприятий. Сейчас на объекте делают опалубкидля заливки бетона под опоры.

По словам жильцов пострадавшего дома, власти не решали вопрос с проведением контраварийных мероприятий в течение 11 месяцев и за это время вещи уже пришли в негодность. Будут ли выплачены какие-то компенсации за утерянное имущество тоже неизвестно.

- Для чего нужны эти контраварийные мероприятия год спустя? – интересуется жительница Татьяна Сурнина. - Там уже выносить нечего, всё пришло в негодность.

К слову, из-за такой несправедливости жильцы дома на Краснодонцев не раз обращались в прокуратуру, после чего в мае главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву было направлено представление из прокуратуры за неорганизованные вовремя контраварийные работы

- Мы приходили сюда забирать мебель. Пришли в квартиру и ужаснулись, там стоит вода, у нас мебель вся позеленела, вся вспухла, - поделилась нижегородка, дочь которой проживала в одной из не аварийных квартир. - Забирать нечего. Кое-что удалось забрать, но многое оставили.

Кроме того, со стороны администрации Автозаводского района не были выполнены обещания по предоставлению теплых складов, грузчиков и помощи в перевозке.

Тем временем в чате пострадавшего от взрыва дома не утихают обсуждения:

- 18 миллионов рублей потратят, чтобы мы зашли и посмотрели на нашу сгнившую мебель и отвалившиеся обои? – возмущается жительница квартиры №90 Яна.

- И пока они начнут всё делать‚ ещё больше времени пройдет, - уточняет Татьяна из квартиры №83.

И всё же свои плюсы в проведении контраварийных мер есть, в частности, это может поспособствовать подсчету материального ущерба и изменению ранга ЧС.

Строительство нового дома

В декабре 2020 года с жителями дома №17 по улице Краснодонцев встретился министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев, который сообщил, что рассматривается несколько вариантов решения проблемы расселения. Первый из них предполагает выплату компенсаций за квартиры для покупки нового жилья. Второй – предлагает строительство нового дома по контракту полного цикла.

Причем во втором случае было обещано учесть необходимые параметры дома и предоставить жильцам квартиры с таким же количеством комнат и площадью, что была у них раньше.

Тогда мэрия также сообщила, что уже ведутся работы по расчёту стоимости строительства здания, прорабатывается техническое задание для проектировщика и идёт поиск подходящих участков для стройки.

- В случае принятия решения о строительстве работы по проектированию и возведению здания займут два года, - предупредил жильцов Анатолий Молев.

Только 19 июня было принято решение о строительстве нового дома для оставшихся без квартир жителей Краснодонцев, 17. Такое решение принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Если кто-то из жителей предпочитает не ждать окончания строительства нового дома, а получить денежную компенсацию, мы готовы рассмотреть и такой вариант, - подчеркнул первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

Кстати, до получения нового жилья или же выплаты жильцы аварийного дома продолжат получать компенсации на съём квартир.

- На данный момент подобран участок под строительство дома для расселения жителей на улице Героя Васильева, подготовлена предпроектная документация, - рассказали в главном управлении по капитальному строительству города Нижнего Новгорода. - Организована работа по подготовке конкурсной документации.

На строительство нового дома из городского и областного бюджетов будет выделено 415,4 миллионов рублей. Так, за счет межбюджетных трансфертов в 2021 году на строительство нового многоквартирного дома выделят 8,7 миллионов рублей. Денежные поступления на 2022 год составят 143,5 миллиона рублей, а в 2023 году – 259 миллионов рублей.

- Городская доля софинансирования в 2021 году составит 0,1 млн рублей, в 2022 году – 1,4 млн рублей, в 2023 году – 2,7 млн рублей, - подчеркнул директор департамента финансов администрации Юрий Мочалкин.

Однако здесь важно отметить, что жильцы пострадавшего дома №17 на улице Краснодонцев хотели бы, чтобы строительство нового дома велось рядом с тем, где они жили ранее.

Беспокойство жильцов

Однако несвоевременно проведенные контраварийные меры и принятое решение о строительстве нового дома сильно подорвало доверие со стороны жильцов пострадавшей от взрыва многоэтажки. Сейчас людям нужны гарантии, что на строительство нового дома есть финансирование, не менее важны и сроки строительства.

- Представители администрации дали обещания, что будет строительство дома. После Дня города, обещали проводить собрания каждый месяц! Посмотрим, время покажет, - написали в группе «Чрезвычайная ситуация НН, Краснодонцев 17».

На протяжении долгого времени жителями поднималась тема переквалификации ЧС с муниципального характера на региональный. Люди также просят повторно обратиться в Федеральный центр для выделения средств на расселение.

Жильцы дома №17 на Краснодонцев сейчас задаются множеством вопросов, но на многие из них ответов не получают, продолжая оставаться в подвешенной ситуации.

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