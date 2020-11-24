Жильцы взорвавшегося дома на Краснодонцев получили 4,23 млн рублей компенсации Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Жильцы взорвавшего дома №17 по улице Краснодонцев Автозаводского района Нижнего Новгорода получили компенсацию на аренду жилья почти на 4,23 миллиона рублей – это сумма на конец прошлой недели. Об этом сообщило НИА со ссылкой на администрацию Нижнего Новгорода.

Деньги жильцы пострадавшего дома получают на оплату аренды жилья, которое они вынуждены снимать, пока ожидают выплату компенсации на переселение. По информации от администрации города, на 20 ноября, автозаводцам, оставшимся без крыши над головой, выплатили 4 022 975 рублей.

Ежемесячно это выплата на аренду жилья в размере: 10,4 тысячи рублей – для собственников однокомнатных квартир, 13,5 тысячи рублей – для собственников двухкомнатных квартир и 19,5 тысячи рублей – для собственников трёхкомнатных квартир и большего количества комнат.

Напомним, с момента чрезвычайного происшествия, которое случилось 11 июля этого года, по сентябрь пострадавшие жильцы дома №17 жили бесплатно и с трёхразовым питанием в гостиницах "Заречная", "Волна" и "Русский капитал".

Недавно стало известно, что окончательно обеспечить их новым жильём планируется к концу 2023 года.

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