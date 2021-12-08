Нижегородцев просят не оставлять машины на проезжих частях, тротуарах и на въездах во дворы Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Жителей Нижнего Новгорода просят не парковать автомобили на проезжих частях дорог, тротуарах или в проездах во дворы жилых домов. Это просьба дорожных служб на всё время снегопада, который продлится и сегодня, а может даже до пятницы, 10 декабря, о чём предупреждают синоптики.

Директор ГКУ НО "ГУАД" Владимир Тужилин обратил внимание, что прошедшей ночью от последствий мощного снегопада нижегородские улицы чистили порядка 600 единиц различной техники.

– Кураторы держат уборку дорог в подведомственных районах на личном контроле, продолжат там дежурство до приведения дорог в нормативное состояние, – добавил Тужилин.

Кроме того, известно, что свыше 20 единиц техники вышло на улицы Дзержинска в ночь на 8 декабря. Утром к ним присоединились дворники.

– Уборка проводилась на главных городских магистралях и тротуарах, на поселковых дорогах ранним утром работали девять снегоуборочных машин, – рассказал директор МБУ "Город" Александр Ржавин. – К уборке присоединились 140 человек, которые расчищали остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и парки города.

Напомним, вчера Нижний Новгород встрял в 10-балльных пробках из-за снегопада. Мы рассказывали, как город и его жители пережили непогоду. Нижегородцы активно делились впечатлениями в социальных сетях.