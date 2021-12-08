До 50% месячной нормы осадков выпало в Нижегородской области 7 декабря Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

За прошедшие сутки из-за мощного снегопада в Нижегородской области выпало около 40-50% месячной нормы осадков. Основной удар стихии пришёлся на центральные районы и такие города, как Нижний Новгород, Павлово, Дзержинск. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра – пресс-секретарь ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.

- Погода стоит крайне неустойчивая для декабря. Через наш регион проходит атмосферный фронт и только за прошедшие сутки в Нижнем Новгороде выпало от 10 до 20% осадков от месячной нормы, - пояснила Ольга Мокеева. - Осадки выпадают не только в виде снега, но и мокрого снега.

Синоптики предупредили о снегопаде заранее, прогнозируя настоящую метель, усиление южного ветра до 12-17 метров в секунду, а также ухудшение видимости на расстоянии до 500 метров и более. Не исключалось появление снежных заносов, наката и гололеда.

В настоящее время сообщается, что сильный снегопад продолжится в Нижнем Новгороде и области днём и вечером 8 декабря. Есть вероятность, что в некоторых районах региона пройдет ледяной дождь.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, каковы последствия снегопада в Нижнем Новгороде и с какими испытаниями столкнулись горожане.

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