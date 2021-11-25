ТРЦ Oceanis Mall открылся в новом аквапарке Нижнего Новгорода 25 ноября

Открытие ТРЦ Oceanis Mall. Фото:https://vk.com/zloi_nino

Торгово-развлекательный центр Oceanis Mall открылся на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 26 ноября. Об этом сообщается в сторис на странице ТРЦ в Instagram.

- Ура! Мы открылись! Ждем в гости всех желающих, - гласит надпись в сторис.

Торговый центр размещен в здании аквапарка «Океанис», который откроется в 2022 году.

Oceanis Mall расположен на площади 35 тысяч квадратных метров и вмещает более 110 магазинов, 15 заведений общепита. Здесь можно купить продукты, товары для дома, электронику и бытовую технику, одежду, обувь и даже духи. На парковке есть места для 1 тысячи автомобилей.

Напомним, что помимо аквапарка и бассейна здесь появится инновационный фитнес-клуб.

Ранее сообщалось, что аквапарк хотели открыть в 2021 году.