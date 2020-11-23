Аквапарк на проспекте Гагарина откроется в 2021 году. Фото: сайт МФК "Океанис"

Аквапарк в Нижнем Новгороде откроют для посетителей в 2021 году. Сейчас объект частично готовят к сдаче, рассказали «Комсомолке» в ООО «Акватория развлечений».

Многофункциональный центр «Океанис», расположенный на проспекте Гагарина, будет состоять из двух частей: самого аквапарка и торгового центра. Как уточнили в компании, сейчас готовится к сдаче именно та часть, где будут располагаться торговые площади. Ту часть здания, где находится аквапарк, введут в эксплуатацию позднее: там еще ведутся работы. Также по очереди они будут открываться и для посетителей, однако в каком месяце заработает аквапарк, пока неизвестно.

«Открытие комплекса состоится в 2021 году, - рассказали в ООО «Акватория развлечений» - Точные сроки открытия аквапарка назвать пока затруднительно из-за сложной эпидемиологической обстановки. Определенно можно сказать, что сначала мы откроем часть с торговым центром, и только потом - аквапарк».

Аквапарк площадью 40 тысяч квадратных метров будет включать в себя зону водных аттракционов с детским комплексом, термальный блок с различными видами бань и саун, а также рестораны и кафе. Комплекс будет располагать подземной и уличной парковками общей вместимостью почти в тысячу машин.

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