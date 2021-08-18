Инновационный фитнес-клуб с бассейном откроют в нижегородском аквапарке "Океанис". ФОТО: https://www.instagram.com/p/CDdMFLOIP1n/

Инновационный фитнес-клуб нового поколения появится в нижегородском аквапарке "Океанис", который в данный момент ещё строится. В услуги фитнес-клуба также войдёт бассейн. Данными на этот счёт поделились представители "Океаниса" в официальном Instagram заведения.

Нижегородцы, ожидающие открытия аквапарка, задали вопрос: к какой сети будет принадлежать новый спорт-клуб?

– Совершенно новый бренд, которого ещё не было в Нижнем Новгороде, – ответили в "Океанисе". – Будет большой и с бассейном. С самым современным технологичным наполнением.

Название сети, по словам представителей аквапарка, пока не раскрывается.

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