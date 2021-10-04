Нижегородский аквапарк "Океанис" откроется в начале 2022 года

Нижегородский аквапарк "Океанис", который в данный момент строится на проспекта Гагарина в Советском районе, откроется в начале 2022 года. Единовременно с ним заработает спортклуб Okeanis fitness. Отмечено также, что термальная зона для вип-посетителей представляет единую систему с аквапарком. Об этом рассказали в Gipernn со ссылкой на отдел продаж МФК "Океанис".

За 40 800 рублей членство в фитнес-центре можно приобрести до конца октября этого года. Это цена со скидкой 40%. Годовой абонемент включает в себя безлимитное посещение бассейна, двухэтажного spa-центра, площадь которого 5 тысяч "квадратов", тренажёрного зала и других зон МФК. Базовая карта без услуг термального комплекса стоит 28 800 рублей в год.

— Термальная зона и аквапарк — это единая коммуникация. Сейчас их открытие намечено на первый квартал 2022 года, если спортзал получится открыть раньше, мы сообщим об этом, — заверил менеджер "Океаниса".

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