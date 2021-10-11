В нижегородских больницах развернули рекордные 8500 коек для больных коронавирусом. Об этом заместитель губернатора, глава Министерства здравоохранения Нижегородской области сообщил Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

По словам главы минздрава, с каждым днем количество заболевших COVID-19 нижегородцев продолжает расти. Одной из главных причин этому является низкий уровень иммунизации населения. Так, по состоянию на 10 октября 2021 года, привились только 40% нижегородцев. Так как вирус приспосабливается к новым условиям и мутирует, то это делает его еще агрессивнее. При массовой иммунизации у вируса было бы меньше времени для адаптации.

Результатом массового отказа населения от вакцинации стали рекордные для региона 8,5 тысячи коек, которые развернули для больных коронавирусных.

- И ведь говорили, предупреждали. Но уговоры и объяснения не помогли. Многие возомнили себя гуру в вирусологии. Взялись из ниоткуда сказочки про влияние на деторождение. Или диванные рассуждения про великий эксперимент над людьми. В результате, низкий уровень иммунизации - и мы пожинаем плоды. Рекорд по койкам - около 8500 единиц. Думаете, ещё и ещё можно их открывать? Ошибаетесь, - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что нижегородцев попросили не целоваться из-за угрозы COVID-19. Это связано с четвертой волной коронавируса в Нижегородской области.

Помимо этого, он разместил информацию о том, что жителям региона рекомендуется держать социальную дистанцию и отказаться от тактильных контактов, в том числе рукопожатий, из-за риска заражения COVID-19.

А также, четвертая волна COVID-19 началась в Нижегородской области. По словам Давида Мелик-Гусейнова, тяжелых случаев течения заболевания стало больше.

Кроме того, на 14% вырос спрос на вакцинацию от коронавируса в Нижнем Новгороде. Замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал об этом в своём Instagram, добавив, что на следующей неделе спрос может возрасти более чем на 30%. Всё это, по его словам, связано с новым постановлением главного санитарного врача региона Натальи Кучеренко.

И нижегородцы стали жаловаться на участковых врачей – по их словам, они перестали ходить к пациентам на дом. Такие жалобы стали появляться в комментариях Instagram на странице министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелика-Гусейнова.