Нижегородцы пожаловались на то, что участковые врачи не приходят на вызовы

Нижегородцы стали жаловаться на участковых врачей – по их словам, они перестали ходить к пациентам на дом. Такие жалобы стали появляться в комментариях Instagram на странице министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелика-Гусейнова.

Так, жительница Нижегородской области написала, что в семье болеют три человека и все они должны идти в поликлинику с высокой температурой и три часа ждать приёма врача.

- Дополню, не только в области! Центр Нижнего, 31 поликлиника. Дозвониться нереально! Если дозвонился и вызвал врача на дом, он просто не приходит! Люди больные идут своими ногами в поликлинику, чтобы записаться на прием, — добавила уже другая нижегородка.

Ситуацию прокомментировал Давид Мелик-Гусейнов и ответил обеспокоенным нижегородцам.

- Нигде в мире врач не ходит по домам. Особенно в пандемию. Мы же оставили эту функцию в поликлиниках. Но ресурс у поликлиники ограничен. Они стараются посетить всех. Но приоритеты в сторону наиболее тяжелых в плане прогноза пациентов. Надо беречь ресурс медиков, — ответил на все комментарии министр здравоохранения.

Напомним, что «Желтая зона» для долечивания пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, скоро начнет свою работу в Нижнем Новгороде.

Так, «желтая зона» расположена на двух этажах терапевтического отделения городской 39-й больницы и имеет 120 коечных мест. Она предусмотрена для тех пациентов, которые имеют отрицательный ПЦР-тестов и не нуждаются в кислородной поддержке.