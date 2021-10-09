На 14% вырос спрос на вакцинацию в Нижнем Новгороде

На 14% вырос спрос на вакцинацию от коронавируса в Нижнем Новгороде. Замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал об этом в своём Instagram, добавив, что на следующей неделе спрос может возрасти более чем на 30%. Всё это, по его словам, связано с новым постановлением главного санитарного врача региона Натальи Кучеренко.

– Успейте вакцинироваться! В выходные для этих целей будут работать пункты вакцинации в поликлиниках и некоторых торговых центрах, – заверил министр. – Спасибо за то, что боретесь вместе с нами!

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