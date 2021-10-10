Нижегородцев попросили не целоваться из-за угрозы COVID-19. Это связано с четвертой волной коронавируса в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-секретарь нижегородского Министерства здравоохранения Алексей Никонов в своем Instagram.

Помимо этого, он разместил информацию о том, что жителям региона рекомендуется держать социальную дистанцию и отказаться от тактильных контактов, в том числе рукопожатий, из-за риска заражения COVID-19.

Напомним, что по данным на 8 октября 2021 года, карантин по COVID-19 ввели в восьми отделениях четырех больниц Нижегородской области.

А также, четвертая волна COVID-19 началась в Нижегородской области. По словам Давида Мелик-Гусейнова, тяжелых случаев течения заболевания стало больше.

Кроме того, на 14% вырос спрос на вакцинацию от коронавируса в Нижнем Новгороде. Замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал об этом в своём Instagram, добавив, что на следующей неделе спрос может возрасти более чем на 30%. Всё это, по его словам, связано с новым постановлением главного санитарного врача региона Натальи Кучеренко.

И нижегородцы стали жаловаться на участковых врачей – по их словам, они перестали ходить к пациентам на дом. Такие жалобы стали появляться в комментариях Instagram на странице министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелика-Гусейнова.