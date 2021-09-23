Минздрав: четвертая волна COVID-19 началась в Нижегородской области

Подъем заболеваемости идет очень быстро. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижегородской области началась четвертая волна новой коронавирусной инфекции. Об этом министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем Instagram.

- Началась 4 волна, подъем очень быстрый, тяжелых случаев больше, чем в первые три волны, а значит, пойдет вверх и смертность, - написал министр.

При этом он отметил, что главной профилактической мерой против ковида по-прежнему остается вакцинация.

- Видим из опыта: смерть не щадит ни пожилых, ни молодых. Вакцина – высокий шанс остаться в живых, - уверен господин Мелик-Гусейнов.

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 493 случая новых заражений коронавирусом. Число заболевших ковидом в области перевалило за 165 тысяч человек. За сутки умерли 29 человек, а общее число погибших от коронавиурса – 6377 нижегородцев.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Однако за последние четыре месяца обороты заболеваемости значительно возросли, сейчас ежедневно фиксируется более 400 новых случаев заражения COVID-19.

Тем временем в Нижегородской области активно идет вакцинация от новой коронавирусной инфекции. По последним данным, в регионе привились уже более миллиона человек.

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Значительные силы в России и других странах брошены на изучение особенностей коронавирусной инфекции, её последствий и осложнений, а также способов восстановления. Активную работу в этом направлении проводят и нижегородские учёные. Сотрудники ННГУ им. Лобачевского разработали калькулятор тяжести течения COVID-19, о котором они подробнее рассказали «Комсомолке» (подробности).