Осенние каникулы в школах не планируют продлевать в Нижегородской области, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в регионе. Об этом сообщил заместитель губернатора, глава Министерства здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Нижегородка обратилась к главе минздрава с вопросом о том, какой прогноз по продлению осенних каникул для школьников.

- Нет такого прогноза пока, — ответил на вопрос в комментариях Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что по данным на 8 октября 2021 года, карантин по COVID-19 ввели в восьми отделениях четырех больниц Нижегородской области.

А также, четвертая волна COVID-19 началась в Нижегородской области. По словам Давида Мелик-Гусейнова, тяжелых случаев течения заболевания стало больше.

Кроме того, на 14% вырос спрос на вакцинацию от коронавируса в Нижнем Новгороде. Замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал об этом в своём Instagram, добавив, что на следующей неделе спрос может возрасти более чем на 30%. Всё это, по его словам, связано с новым постановлением главного санитарного врача региона Натальи Кучеренко.

И нижегородцы стали жаловаться на участковых врачей – по их словам, они перестали ходить к пациентам на дом. Такие жалобы стали появляться в комментариях Instagram на странице министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелика-Гусейнова.