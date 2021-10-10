Восемь отделений нижегородских больниц закрыты на карантин по коронавирусу

По данным на 8 октября 2021 года, карантин по COVID-19 ввели в восьми отделениях четырех больниц Нижегородской области. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на региональный минздрав.

Так, карантин ввели в: 2-м женском психиатрическом отделении в Нижегородской областной психоневрологической больнице № 3 под Богородском; 2-м мужском и 4-м женском психиатрическом отделении в Психиатрической больнице № 2 в Нижнем Новгороде; 3-м и 4-м женском отделении, 1-м и 5-м мужском отделении в Клинической психиатрической больнице № 1 на улице Ульянова.

Также на этой неделе закрылось второе женское отделение в психоневрологической больнице № 1 имени П.П. Кащенко.

Напомним, что четвертая волна COVID-19 началась в Нижегородской области. По словам Давида Мелик-Гусейнова, тяжелых случаев течения заболевания стало больше.

А также, на 14% вырос спрос на вакцинацию от коронавируса в Нижнем Новгороде. Замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал об этом в своём Instagram, добавив, что на следующей неделе спрос может возрасти более чем на 30%. Всё это, по его словам, связано с новым постановлением главного санитарного врача региона Натальи Кучеренко.