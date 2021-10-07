Пострадавшая при взрыве газа на улице Гайдара скончалась в нижегородской больнице

Вчера, 6 октября, в больнице скончалась 50-летняя нижегородка, пострадавшая при взрыве газа на улице Гайдара. Женщина получила сильные ожоги, у неё было поражено 95% поверхности тела. Об этом «Комсомолке» рассказали в университетской клинике Приволжского исследовательского медицинского университета.

- Второй пострадавший – мужчина 50 лет, он переведен в общую палату из реанимации, - рассказали специалисты. – Для него сейчас назначено плановое лечение, угрозы для жизни нет.

Напомним, взрыв в многоквартирном жилом доме №18 по улице Гайдара в Автозаводском районе прогремел около 7 утра 2 октября. Среди пострадавших оказались два человека.

Из дома было эвакуировано 100 человек, они были направлены в пункт временного размещения – школу №58. Практически сразу после случившегося нижегородские власти пообещали оказать помощь жильцам, понесшим материальный ущерб.

Однако жителям одного из эвакуированных подъездов дома на улице Гайдара, где прогремел взрыв, разрешили вернуться в свои квартиры. Специалисты после обследование пришли к выводу, что никаких угроз для них нет.

Тем временем СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!