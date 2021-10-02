Жильцам одного из подъездов на улице Гайдара разрешили вернуться в свои квартиры. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Жильцам одного из эвакуированных подъездов дома на улице Гайдара, где утром 2 октября прогремел взрыв, разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

- По итогам обследования дома жильцам подъезда №9 уже разрешено вернуться в свои квартиры. Остальные находятся в пункте временного размещения, они обеспечены горячим питанием и медикаментами, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, - сказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Что касается жильцов подъезда, где находился эпицентр взрыва, то они пока не смогут вернуться домой. Это станет возможным лишь после проведения контраварийных мероприятий и дополнительного обследования дома.

- Сегодня вечером на заседании комиссии соответствующее решение будет принято. Однако жильцы двух квартир, наиболее сильно пострадавших от взрыва, домой вернуться пока не смогут. Жильцы одной из квартир госпитализированы, а второй – будут размещены в гостинице. Я уже поручил администрации района организовать и оплатить их проживание. Ремонтные работы в квартирах также будут проведены за счет городского бюджета, - сообщил Юрий Шалабаев.

Напомним, взрыв в многоквартирном жилом доме №18 по улице Гайдара в Автозаводском районе прогремел около 7 утра 2 октября. В результате пострадали два человека – 50-летние мужчина и женщина. Они получили ожоги 35% и 95% тела соответственно и сейчас находятся в больнице.

Из дома было эвакуировано 100 человек, они были направлены в пункт временного размещения. Практически сразу после случившегося нижегородские власти пообещали оказать помощь жильцам, понесшим материальный ущерб.

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