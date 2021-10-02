Глеб Никитин распорядился обеспечить временное размещение жильцов взорвавшегося дома

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил мэру города принять меры по временному размещению эвакуированных жильцов дома № 18 по улице Гайдара. Напомним, утром 2 октября там произошел взрыв газа.

- Прежде всего, людям, которые были вынуждены срочно покинуть свои квартиры, необходимо предоставить помещение, где они смогут разместиться, - поручил Глеб Никитин. - Также им необходим горячий чай и питание. Профильные ведомства правительства Нижегородской области также оперативно подключатся к оказанию помощи пострадавшим.

Ранее стало известно, что в результате происшествия пострадали два человека – 50-летние мужчина и женщина. Оба с ожогами доставлены в Ожоговый центр ПИМУ. Им оказывается помощь.

- По предварительным данным, в результате происшествия несущие конструкции не нарушены, произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий, - рассказали в региональном правительстве. - Загорания нет. Эвакуировано 100 человек. На месте работают 75 человек, 24 единицы техники.