Видео с места взрыва газа в Нижнем Новгороде появилось в сети

В Нижнем Новгороде спасатели продолжают работать на месте взрыва газа в девятиэтажном доме на улице Гайдара. Сейчас из здания эвакуировано сто человек, пострадали двое. Оба с ожогами доставлены в Ожоговый центр ПИМУ.

Тем временем в сети появилось видео с места взрыва. На кадрах видно, что квартира на девятом этаже дома серьезно пострадала: полностью вылетели окна, разворочены стены. Остальные стены дома выглядят довольно крепкими.

- В результате происшествия несущие конструкции не нарушены, произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий. Пожара не возникло.

Напомним, взрыв газа в многоэтажке произошел около семи утра. На место происшествия сразу же выехали спасатели и скорые помощи. Погибших нет.