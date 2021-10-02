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Происшествия2 октября 2021 9:23

Нижегородская прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в Нижнем Новгороде

Взрыв газа произошел в многоэтажке Автозаводского района
Екатерина КУРГУЗОВА
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Прокуратура Нижегородской области проводит проверку после взрыва газа в многоквартирном жилом доме на улице Гайдара в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

- По предварительным данным пострадали два человека, несущие конструкции дома не повреждены. Жильцы дома эвакуированы. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, - пояснили в ведомстве.

Сейчас устанавливают все причины произошедшего. На месте происшествия работают представители прокуратуры района, экстренных служб, следственных органов.

Напомним, что взрыв газа произошел в девятиэтажке в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали два человека - 50-летний мужчина и женщина. Сейчас они оба доставлены с ожогами в Ожоговый центр ПИМУ.