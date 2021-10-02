Пострадавших в результате взрыва газа госпитализировали в Ожоговый центр ПИМУ

Два человека пострадали при взрыве газа в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Пострадавших доставили в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ. По предварительным данным, женщина 50-ти лет получила 95% ожогов тела, мужчина 50-ти лет - 35%. Сейчас они оба находятся в реанимации.

Напомним, что в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде пострадали два человека – 50-летний мужчина и женщина. Сейчас они оба доставлены с ожогами в Ожоговый центр ПИМУ. Взрыв газа в многоэтажном доме № 18 по улице Гайдара произошел около семи утра.

А также, как сообщалось ранее, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил мэру города принять меры по временному размещению эвакуированных жильцов дома № 18 по улице Гайдара.

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку после взрыва газа в многоквартирном жилом доме на улице Гайдара в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

А также, видео с места взрыва газа в Нижнем Новгороде появилось в сети, сейчас все жильцы дома уже эвакуированы. На кадрах видно, что квартира на девятом этаже дома серьезно пострадала: полностью вылетели окна, разворочены стены. Остальные стены дома выглядят довольно крепкими.