Первым заболевшим в России гриппом стал нижегородский ребенок

Ребёнок из Нижегородской области оказался первым заболевшим гриппом в России в этом сезоне. Об этом сообщает ТК «Волга» со ссылкой на заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Наталью Садыкову.

По словам Натальи Садыковой, осложнить ситуацию с заболеваемостью гриппом может четвертая волна коронавируса, которая ожидается в регионе к концу сентября. По словам Давида Мелика-Гусейнова, рост числа заболевших может начаться уже в сентябре.

- Сейчас процесс передачи респираторных вирусов будет активизироваться именно в сезонном порядке, и, соответственно, активизация этого фактора будет способствовать увеличению и ковида в регионе. Поэтому мы ожидаем подъём заболеваемости уже в ближайшее время, - сообщила в интервью телекомпании «Волга» заместитель регионального руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Напомним, что в Нижегородской области стартовала вакцинация против гриппа. В 2021 году планируют вакцинировать свыше 1,8 млн жителей региона, включая более 400 тысяч детей.

Сейчас в регионе уже доступны следующие вакцины от гриппа: 63 970 доз трехвалентных «Совигрипп» с консервантом, 746 120 доз «Флю-М» для вакцинации взрослых и 192 460 доз четырехвалентных «Ультрикс квадри» для иммунизации детей и беременных женщин.

А также, более миллиона доз вакцин против гриппа поступило в Нижегородскую область.

С 30 сентября на территории Нижегородской области регистрируется заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями - преимущественно COVID-2019, риновирусами, сезонными коронавирусами, метапневмовирусами. На территории региона уже был зарегистрирован первый случай гриппа.

Кроме того, главный санитарный врач Нижегородской области рассказала, какие штаммы вируса будут актуальны в этом сезоне и какими вакцинами прививаться. По словам эксперта, в предстоящем эпидемиологическом сезоне в Нижегородской области будут актуальны четыре штамма вирусов гриппа.