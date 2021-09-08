В Нижегородской области началась вакцинация против гриппа

В Нижегородской области стартовала вакцинация против гриппа. В 2021 году планируют вакцинировать свыше 1,8 млн жителей региона, включая более 400 тысяч детей. Об этом сообщает Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Сейчас в регионе уже доступны следующие вакцины от гриппа: 63 970 доз трехвалентных «Совигрипп» с консервантом, 746 120 доз «Флю-М» для вакцинации взрослых и 192 460 доз четырехвалентных «Ультрикс квадри» для иммунизации детей и беременных женщин.

- Взрослым нижегородцам для прохождения вакцинации против гриппа необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт проведет осмотр и направит на прививку. Для работников предприятий возможен выезд прививочной бригады после заключения договора с медучреждением. Детям с согласия родителей вакцинация будет проводиться в школе или в детском саду, а не посещающим образовательное учреждение - в детской поликлинике. Перед иммунизацией необходимо обязательно пройти осмотр педиатра. Детям рекомендуется делать прививку от гриппа в возрасте от шести месяцев. Для маломобильных граждан возможно организовать вакцинацию на дому - для этого нужно заранее по телефону вызвать медработника из своей поликлиники, - рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Также вакцинацию против гриппа взрослым можно пройти по адресу: Нижний Новгород, ул. Бетанкура, 1а/1 (павильон у стадиона «Нижний Новгород»), пункт вакцинации «Центр 800».

Напомним, что более миллиона доз вакцин против гриппа поступило в Нижегородскую область.

С 30 сентября на территории Нижегородской области регистрируется заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями - преимущественно COVID-2019, риновирусами, сезонными коронавирусами, метапневмовирусами. На территории региона уже был зарегистрирован первый случай гриппа.