Более миллиона доз вакцин против гриппа поступило в Нижегородскую область. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

С 30 сентября на территории Нижегородской области регистрируется заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями - преимущественно COVID-2019, риновирусами, сезонными коронавирусами, метапневмовирусами. На территории региона уже был зарегистрирован первый случай гриппа.

Так, по состоянию на 8 сентября 2021 года в 4,4 % образовательных учреждений региона (школы и детские сады) полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс (по ОРВИ и по COVID-2019).

По клинической картине грипп и коронавирус часто бывает трудно отличить – это может привести к неправильному лечению до лабораторного подтверждения диагноза, что особенно опасно для людей с патологиями. Также установлено, что одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV2 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода.

В Нижегородскую область поступило 190 460 доз вакцины «Ультрикс Квадро» (для детей от 6 месяцев и беременных), 63970 доз «Совигрипп» и 746120 доз «Флю М» (для взрослого населения).

Привиться против гриппа также можно в коммерческих медицинских центрах Нижегородской области (стоимость и наличие вакцин необходимо уточнять непосредственно в медицинской организации).

Напомним, что Минздрав призвал нижегородцев избегать одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа. Временной период между вакцинацией от коронавируса и от гриппа составляет примерно месяц. То есть от второй аппликации вакцины от коронавируса отсчитываем 30 дней.