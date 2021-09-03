Четвертая волна коронавируса в Нижегородской области может стать наиболее тяжелой

Снизить тяжесть четвертой волны поможет вакцинация. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Четвертая волна коронавируса ожидается в Нижегородской области этой осенью. Такое заявление сделал замгубернатора министр здравоохранения в регионе Давид Мелик-Гусейнов в ходе видеоконференции 3 сентября.

По его словам, рост числа заболевших может начаться уже в сентябре.

- Мы ожидаем, что четвертая волна имеет риск начаться. Начнется, скорее всего, она ближе к концу сентября. Если посмотреть мировую статистику, графики уже месяц «ползут» наверх. Мы немножко запаздываем всегда. У нас есть все шансы не погрузиться в хаос, потому что с каждой волной система напрягается все больше и больше. Если мы вспомним первую волну и сопоставим с третьей, то это, как небо и земля. И по тяжести пациентов, и по длительности лечения, и по развитию инфекционного процесса в организме человека все очень серьезно ускорилось и усложнилось. Если начнется четвертая волна, есть все риски того, что она будет тяжелее третьей, - заявил он.

По мнению министра, снизить тяжесть этой волны поможет вакцинация. Так, например, в Израиле после вакцинации подавляющего числа людей смертность существенно снизилась.