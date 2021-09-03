Роспотребнадзор: в этом сезоне нижегородцев ждет особенно сильная эпидемия гриппа

Вместе с осенью традиционно приходит сезон простуд. Фото: Евгения ГУСЕВА

Осенняя пора с прохладной промозглой погодой пришла на смену погожим летним денькам, а в ближайшие дни синоптики обещают еще большее похолодание вплоть до заморозков и дожди. Каждую осень начинается сезон простуд – подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Специалисты опасаются, что в этом сезоне нижегородцев ждет куда более масштабная эпидемия гриппа по сравнению с заболеваемостью прошлых лет. Об этом заявила главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко в ходе онлайн-брифинга 3 сентября.

- В прошлом году мы вообще не встречались с вирусом гриппа, и он не создал иммунных прослоек. Мы пропустили целый год, и сейчас накопилось очень много неиммунных людей, поэтому в предстоящем сезоне мы ожидаем, что подъем по гриппу и респираторным заболеваниям может быть больше, чем обычно, - пояснила Наталия Кучеренко.

Актуальные штаммы

По словам эксперта, в предстоящем эпидемиологическом сезоне в Нижегородской области будут актуальны четыре штамма вирусов гриппа.

- Это штаммы A «Виктория» (H1N1), A «Камбоджа» (H3N2), B «Вашингтон» и B «Пхукет». В Нижегородской области уже зафиксирован один случай заражения гриппом, вызванного вирусом H3N2. Мы провели целое эпидрасследование и выяснили, что это завозной вирус с другой территории, - рассказала Наталия Кучеренко.

Штаммы вируса гриппа типа А в составе вакцин против гриппа на предстоящий сезон обновлены, штаммы вируса типа В остались без изменений.

Когда и чем прививаться

Как рассказала Наталия Кучеренко, все четыре штамма вируса гриппа заложены в вакцину, которая уже поступила в Нижегородскую область.

- Регион получил три вида вакцины. Для взрослых «Совигрипп» и «Флю-М», для детей – четырехвалентная «Ультрикс квадри», - пояснила глава регионального управления Роспотребнадзора.

Оптимальным сроком иммунизации против гриппа специалисты считают начало осени (сентябрь и октябрь), так как на выработку защиты нужно как минимум 2-4 недели – нужно успеть до начала сезонной циркуляции вируса. А вот в январе вакцинация уже практически бесполезна.

- Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора призывают граждан пройти вакцинацию от гриппа как можно скорее: прививку оптимально делать заранее, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости, - сказала главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко.

Бесплатно прививку против гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства, учебы, работы. Также вакцинация проводится в частных клиниках на платной основе.

Зачем делать прививку каждый год

Вакцинироваться от гриппа необходимо ежегодно, так как прививка прошлого года не спасет от заболевания в этом году в связи со сменой циркулирующих штаммов. Вакцина должна быть актуальной.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в предстоящем эпидемиологическом сезоне планируется привить не менее 60% от численности населения Нижегородской области и не менее 75% от численности лиц и групп риска.

- Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. Научно доказано, что вакцинация значительно снижает риск заболеваемости гриппом, предупреждает развитие осложнений на 50%, смертельных исходов от гриппа на 60- 70%, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Как совмещать прививки от COVID-19 и от гриппа?

Прививочная кампания против гриппа в 2021 году пройдет одновременно с вакцинацией от COVID-19. Роспотребнадзор рекомендует соблюдать интервал не менее 1 месяца между прививками против гриппа и ковида. При этом допускается совмещение прививок против гриппа с другими вакцинами Национального календаря – например, от кори, дифтерии и других заболеваний.

Вакцинация от гриппа остается актуальной в условиях пандемии в связи с тем, что одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV-2 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода.