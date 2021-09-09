Подозреваемому в похищении Елизаветы Бабиковой предъявлено обвинение по трем статьям

Мужчине, подозреваемому в похищении Елизаветы Бабиковой в Нижнем Новгороде, предъявили обвинение по трем статьям УК РФ. Сначала на 39-летнего Сергея С. было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение», но вскоре в деле появились и другие статьи.

- Нижегородскими следователями расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении следующих преступлений «Похищение, совершенное с применением насилия и оружия», «Изнасилование», « Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения», - заявили в СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, что 23-летняя Елизавета Бабикова ушла из дома 24 августа, после чего в течение десяти дней о её местоположении ничего не было известно. Как оказалось, в тот злополучный день девушка собралась на свидание с мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств. Едва Лиза села в чужую машину, как тот стал угрожать ей ножом и вывез в гаражный массив на окраине города.

Вечером 2 сентября полицейские смогли отыскать пострадавшую в подвале одного из гаражей на территории Приокского района.

Также в настоящее время сам подозреваемый уже арестован и заключен под стражу на два месяца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!