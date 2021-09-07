Изнасилование и иные действия сексуального характера: В чем еще обвиняют бизнесмена, подозреваемого в похищении Елизаветы Бабиковой

Изнасилование и мужеложство: В чем еще обвиняют бизнесмена, подозреваемого в похищении Елизаветы Бабиковой. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области предъявлены новые обвинения предполагаемому похитителю 23-летней Елизаветы Бабиковой. Напомним, молодая нижегородка пропала еще 24 августа. Единственное, что было о ней известно, это то, что она в обегающем платье и на каблуках села в дорогу иномарку и уехала в неизвестном направлении. Искали девушку долгих десять дней. И только вечером 2 августа сумели отыскать – в подвале одного из гаражей на окраине города. Главным подозреваемым по этому делу оказался известный нижегородский бизнесмен – 39-летний Сергей С. В настоящее время мужчина уже задержан и арестован на два месяца. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье «Похищение». Однако сейчас в деле фигурируют уже и другие статьи.

- Нижегородскими следователями расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении следующих преступлений «Похищение, совершенное с применением насилия и оружия», «Изнасилование», « Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения», - заявили в СУ СКР по Нижегородской области. – По данным следствия, 24 августа девушка встретилась мужчиной, с которым она познакомилась на сайте знакомств и уехала с ним в неизвестном направлении. После этого связь с ней прервалась. Впоследствии, девушка была обнаружена в подвале гаража, расположенного в Приокском районе Нижнего Новгорода.

К слову, ранее стало известно, что нижегородские следователи разыскивают других возможных жертв предполагаемого похитителя. Ранее Елизавет рассказала, что подвал, в котором она находилась, был оборудован всем необходимым для проживания. В связи с чем, органы следствия делают вывод о том, что преступление было заранее спланировано. Сейчас его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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