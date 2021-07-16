Три человека пострадали при взрыве на заводе Свердлова в Дзержинске
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
По обновлённой информации от ГУ МЧС России по Нижегородской области, три человека пострадали при взрыве на заводе имени Свердлова в Дзержинске, который прогремел сегодня, 16 июля. Погибших по-прежнему не обнаружено. Как отмечали в ведомстве ранее, по предварительным данным, угрозы населению нет. Само трёхэтажное кирпичное здание не пострадало.
О характере травм пострадавших пока ничего не известно.
Ранее мы рассказывали, что сообщение о разгерметизации ёмкости с ацетоном в цехе по производству ацетона на заводе имени Свердлова поступило в дежурную часть в 17:45. С территории эвакуировали семь человек.
Напомним, что взрыв на химическом заводе происходит не впервые. 31 августа 2018 года такое уже случалось, но в куда более внушительных масштабах. Три года назад без погибших и серьёзно пострадавших, к сожалению, не обошлось.
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