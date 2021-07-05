Глеб Никитин полностью прошел ревакцинацию Фото: Instagram @gsnikitin

Глеб Никитин получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области в своем Instagram в понедельник, 5 июля.

В воскресенье губернатор сделал вторую прививку и опубликовал видео процесса на своей странице в Instagram. Он также отметил, что после первой дозы вакцины чувствовал себя отлично и никаких побочных явлений у него не было.

По словам губернатора Нижегородской области, в регион сегодня поступило 71 400 новых доз вакцин. В ближайшее время их распределят по пунктам вакцинации.

Напомним, что глава региона Глеб Никитин прошел процедуру ревакцинации от коронавируса в пятницу, 18 июня. Прививку сделали в мобильном вакциональном пункте в Автозаводском районе. Причиной для ревакцинации, по словам губернатора, стало то, что прошло много времени и титры антител к коронавирусу снизились.

Также, на 3 июля 2021 года уже 515 тысяч нижегородцев сделали прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Число желающих пройти вакцинацию увеличилось настолько, что в некоторых точках приёма вакцина есть только в ограниченном количестве.

Кроме того, вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» закончились в Нижегородской области. При этом, все желающие сейчас могут сделать прививку от коронавируса препаратом «Спутник V».

А также стоит отметить, что режим работы пунктов вакцинации в торговых центрах изменится. С 6 июля работа прививочных пунктов будет синхронизирована с графиком торговых центров. Это поможет избежать больших очередей.