Пункты вакцинации в торговых центрах увеличат время работы

Режим работы пунктов вакцинации в торговых центрах изменится. С 6 июля работа прививочных пунктов будет синхронизирована с графиком торговых центров. Об этом сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

- При наличии вакцины в медицинской организвации, — уточняет Мелик-Гусейнов.

Кроме того, с понедельника, 5 июля, все пункты вакцинации Нижнего Новгорода войдут в свой привычный график. Доставка вакцины организуют в этот же день с 3 до 5 часов утра. В больших городах вакцины появятся в обеденное время, а во всех других населенных пунктах – во второй половине дня.

Напомним, что в ближайшие дни в Нижегородскую область поставят 50 тысяч доз вакцины от коронавируса. По словам главы Нижегородской области, в некоторых пунктах вакцинации препарат действительно закончился.

Уже 515 тысяч нижегородцев сделали прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Кстати, число желающих пройти вакцинацию увеличилось настолько, что в некоторых точках приёма вакцина есть только в ограниченном количестве.

Кроме того, вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» закончились в Нижегородской области. При этом, все желающие сейчас могут сделать прививку от коронавируса препаратом «Спутник V».