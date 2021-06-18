Глеб Никитин сделал повторную прививку от коронавируса

Глава региона Глеб Никитин прошел процедуру ревакцинации от коронавируса в пятницу, 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Он напомнил о том, что уже прививался от covid-19 в прошлом, 2020 году, а также отметил что ни у него, ни у его знакомых побочных эффектов или жалоб даже на легкое недомогание не было, никто не заболел. Причиной для ревакцинации, по словам губернатора, стало то, что прошло много времени и титры антител к коронавирусу снизились.

- Поток желающих вакцинироваться увеличился. Хотел бы призвать всех к ответственному отношению. Это уже не наше личное дело, а забота о близких и о ситуации в стране в целом. Если заболеваемость примет такие формы, которые мы наблюдаем сейчас в некоторых регионах, то система здравоохранения будет испытывать огромную нагрузку. Давайте не будем испытывать медиков на прочность! Возможность избежать проблемы уже есть. Это вакцинация и соблюдение мер безопасности», - отметил губернатор Нижегородской области.

Напомним, что около 400 тысяч жителей Нижегородской области сделали прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19. При этом 330 тысяч из них уже успели получить оба компонента вакцины. Власти приняли решение ввести новые ограничения из-за коронавируса в связи с ростом числа заболевших в Нижегородской области. Только за последние сутки число новых заболевших составило 207 человек. Общее число зараженных превысило 121 тысячу человек.