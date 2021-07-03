515 тысяч нижегородцев сделали прививку от COVID-19

Уже 515 тысяч нижегородцев сделали прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал на своей странице в Instagram.

Кстати, число желающих пройти вакцинацию увеличилось настолько, что в некоторых точках приёма вакцина есть только в ограниченном количестве.

- Ожидаем новые поставки в ближайшее время, - отметил министр.

И всё же среди нижегородцев продолжается подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки заразилось ещё 411 человек, а количество летальных случает и вовсе достигло 26 человек.

Всего на сегодняшний день в нижегородских стационарах зарегистрировано 4 113 человек, а в реанимации находится 111 человек с COVID-19.

- Все непривитые, - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Также в медицинских организациях региона, где лечат больных коронавирусом, потребляется 42,2 тонны жидкого кислорода.

- Это на 30% больше, чем при таком же количестве госпитализированных во вторую волну, - рассказал чиновник.

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