Вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» закончились в Нижегородской области. Об этом сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

- Предварительная запись на эти вакцины приостанавливается. Ожидаем поставку следующих партий, — сообщил Мелик-Гусейнов.

При этом, все желающие сейчас могут сделать прививку от коронавируса препаратом «Спутник V».

Напомним, что в ближайшие дни в Нижегородскую область поставят 50 тысяч доз вакцины от коронавируса. По словам главы Нижегородской области, в некоторых пунктах вакцинации препарат действительно закончился.

Уже 515 тысяч нижегородцев сделали прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Кстати, число желающих пройти вакцинацию увеличилось настолько, что в некоторых точках приёма вакцина есть только в ограниченном количестве.