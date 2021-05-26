У 147 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 26 мая, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 147 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 117 386 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 93 нижегородца побороли болезнь за минувшие сутки. Показатели выздоравления держатся устойчиво. Суммарно 112 215 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране, но стоит отметить, что показатели заболеваемости значительно снизились. С середины февраля суточное число заражённых не превышало 400 человек, затем долгое время не превышало 200 человек, а последние недели – 150.

Напомним, ранее мы рассказывали, что диспансеризация нижегородцев, перенёсших COVID-19, начнётся 1 июня.

Кроме того, в Нижнем Новгороде откроют ещё три пункта вакцинации от коронавируса. По информации от 25 мая, уже 333 тысячи нижегородцев привилисть от ковида.

За первый день работы мобильного пункта вакцинации в ПИМУ привилось более 60 человек.

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