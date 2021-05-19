Диспансеризация нижегородцев, перенесших COVID-19, начнется 1 июня

Кампания по диспансеризации жителей Нижегородской области, которые перенесли COVID-19, стартует 1 июня 2021 года. Об этом министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил в Instagram.

- Люди, перенесшие ковид, нуждаются в дополнительном медицинском наблюдении, - подчеркнул министр.

Кроме того, стало известно, что в реанимации сейчас находит 144 человек с коронавирусом, ещё 66 пациентов подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, что в настоящее время прививку от коронавируса в Нижегородской области сделали более 312,5 тысяч человек.

- Вакцины у нас предостаточно, все мы видим, что происходит в Москве и Санкт-Петербурге, очень важно не допустить третьей волны в нашем регионе. Всех еще раз призываю к вакцинации, - ранее сообщал Давид Мелик-Гусейнов.

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