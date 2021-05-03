14 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 3 мая, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 14 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 3 221 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Стоит отметить, что показатели заболеваемости постепенно снижаются. С середины февраля суточное число заражённых не превышало 400 человек, а на прошлой неделе — 200. За минувшие сутки выявили 147 новых заражённых.

Напомним, порядка 12,6 тысячи детей заразились коронавирусом в Нижегородской области от начала пандемии.

Режим обязательной самоизоляции для беременных нижегородок продлили до 31 мая.

Кроме того, Мелик-Гусейнов рассказал, как пройдут выпускные в Нижнем Новгороде в 2021 году. Часть коронавирусных ограничений всё же будут отменена.

А также с 1 мая нижегородцам, прибывающим из-за рубежа, нужно сдавать два ПЦР-теста на COVID-19.

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